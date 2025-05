PF apreende veículo com celulares descaminhados do Paraguai Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, no início da noite desta quinta-feira (29/5), um veículo carregado com aparelhos...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, no início da noite desta quinta-feira (29/5), um veículo carregado com aparelhos celulares importados do Paraguai sem nenhuma documentação fiscal, em uma abordagem de rotina em São Miguel do Iguaçu/PR. Durante a vistoria veicular, foram encontrados no porta-malas diversas bolsas, dentro das quais havia cerca de 100 celulares importados irregularmente. O condutor, o veículo e os produtos descaminhados foram levados para a Receita Federal para a realização dos procedimentos pertinentes.

