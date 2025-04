PF apreende veículo com cigarros contrabandeados em Itaipulândia/PR Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, na noite desta segunda-feira (14/4), um veículo carregado com cigarros contrabandeados... Momento MT|Do R7 15/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 14h06 ) twitter

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais apreenderam, na noite desta segunda-feira (14/4), um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, no centro de Itaipulândia, região oeste do estado do Paraná. Os policiais realizavam um patrulhamento pela região de Santa Inês, distrito de Itaipulândia, quando avistaram uma van trafegando em velocidade incompatível com a via. Ao determinar a parada do veículo, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade até o centro da cidade, quando abandonou a van e continuou sua fuga a pé. O motorista não foi localizado. No veículo foram encontrados dezenas de caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, que foram levados para a Receita Federal para a correta destinação.

