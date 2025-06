PF apresenta o Plano Amas na Reunião de Ministros e Altas Autoridades de Segurança Pública dos Países da OTCA

PF apresenta o Plano Amas na Reunião de Ministros e Altas Autoridades de Segurança Pública dos Países da OTCA Brasília/DF. Nesta segunda-feira (9/6), foi realizada a reunião de Ministros e Altas Autoridades de Segurança Pública dos Países... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h36 ) twitter

Brasília/DF. Nesta segunda-feira (9/6), foi realizada a reunião de Ministros e Altas Autoridades de Segurança Pública dos Países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e a Primeira Reunião da Comissão Especial de Segurança Pública da OTCA, na Colômbia. Na oportunidade, foram apresentados o Plano Amazônia Segurança e Soberania e o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. O encontro faz parte dos compromissos assumidos pelos Presidentes dos países membros da OTCA, na Declaração de Belém, firmada em novembro de 2023 e tem como objetivo avaliar a situação da criminalidade no Pan Amazônia e promover o intercâmbio de informações para o combate aos crimes ambientais e atividades ilegais. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PRF inaugura Delegacia em Barra do Garças e reforça policiamento com novas viaturas

