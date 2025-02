PF, BPFRON e FORÇA TÁTICA/PMMS realizam apreensão de embarcação com produtos contrabandeados Brasília/DF. Na tarde desta sexta-feira (17/01), policiais federais, policiais militares do BPFRON/PMPR e da FORÇA TÁTICA/PMMS, em...

Brasília/DF. Na tarde desta sexta-feira (17/01), policiais federais, policiais militares do BPFRON/PMPR e da FORÇA TÁTICA/PMMS, em uma operação conjunta, realizavam patrulhamento embarcado no Rio Paraná, quando localizaram uma embarcação carregada com diversos volumes de cigarros eletrônicos, anabolizantes, peças de motocicletas e celulares diversos, além de 9 caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai. Após buscas, nenhuma pessoa foi encontrada no local.

Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: