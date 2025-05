PF combate grupo especializado em assaltos a compradores na fronteira com o Paraguai Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR) desarticulou, na tarde desta sexta-feira (23...

Momento MT|Do R7 23/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share