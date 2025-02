PF deflagra ações de repressão ao tráfico e ao contrabando na Tríplice Fronteira

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais deflagraram ações de repressão aos crimes transfronteiriços, em especial ao tráfico de drogas e contrabando, neste final de semana na região da Tríplice Fronteira. Na rodovia BR277, que liga a região de fronteira com a capital do estado, foram realizadas abordagens em ônibus, caminhões, vans e veículos pequenos, com apoio dos cães policiais farejadores, na busca por entorpecentes e outros ilícitos.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: