PF e apreendem veículo com produtos eletrônicos Guaíra/PF. Na manhã de sexta-feira (4/4), Policias federais, em ação integrada com Policiais militares do BPFRON/PMPR, realizavam patrulhamento...

Guaíra/PF. Na manhã de sexta-feira (4/4), Policias federais, em ação integrada com Policiais militares do BPFRON/PMPR, realizavam patrulhamento na cidade de Guaíra, quando observaram movimentação suspeita de veículo em região de portos clandestinos, ao se aproximar para melhor fiscalização, o motorista informou que estava carregado com eletrônicos no bagageiro do veículo.

Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: