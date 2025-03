PF e BPFRON apreendem caminhões com R$ 2,5 milhões em cigarros contrabandeados em Guaíra/PR Guaíra/PR. PF e BPFRON realizam apreensão de 2 caminhões carregados com cigarros em galpão na cidade de Guaíra/PR. Nesta sexta-feira... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 10h07 (Atualizado em 11/03/2025 - 10h07 ) twitter

Guaíra/PR. PF e BPFRON realizam apreensão de 2 caminhões carregados com cigarros em galpão na cidade de Guaíra/PR. Nesta sexta-feira (7/3), Policias federais, em ação integrada com Policiais Militares do BPFRON/PMPR, durante patrulhamento no município de Guaíra-PR, receberam informações que em um galpão na região central, teriam 2 caminhões carregados com cigarros. A equipe deslocou-se até o referido local, e logrou êxito em apreender 2 caminhões carregados com aproximadamente 850 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, resultando num prejuízo de R$ 2.500.000,00 ao crime organizado da região. No local nenhuma pessoa foi encontrada. Para mais detalhes sobre essa operação e seu impacto na segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: NIF notifica terrenos baldios em oito bairros

