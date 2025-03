Momento MT |Do R7

PF e BPFRON apreendem embarcação carregada com 440,5kg de maconha na cidade de Guaíra/PR Guaíra/PR. Nesta segunda-feira (10/03), policias federais e policiais militares do BPFRON/PMPR, em operação conjunta, realizavam patrulhamento...

Guaíra/PR. Nesta segunda-feira (10/03), policias federais e policiais militares do BPFRON/PMPR, em operação conjunta, realizavam patrulhamento na área rural da cidade de Guaíra/PR, quando avistaram movimentação suspeita em um porto clandestino da região. Durante a aproximação da equipe, várias pessoas correram em direção a mata fechada e não foram mais encontrados. No local foi apreendida uma embarcação carregada com aproximadamente 440,5kg de maconha.

Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: