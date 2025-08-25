PF e BPFRON apreendem milhares de cigarros eletrônicos em Marechal Cândido Rondon Guaíra/PR. Na tarde deste domingo (24/8), Policiais Federais e Policiais Militares do BPFRON/PMPR realizaram uma ação integrada em...

Guaíra/PR. Na tarde deste domingo (24/8), Policiais Federais e Policiais Militares do BPFRON/PMPR realizaram uma ação integrada em local mantido como depósito de materiais ilícitos. Após receber informações sobre movimentação de produtos ilícitos no local ao longo do mês de agosto, as equipes de inteligência das duas equipes policiais encontraram um local desabitado sendo usado para armazenamento de origem estrangeira. Ao entrarem no local, foi encontrada carregamento de aproximadamente 5.650 unidades de cigarros eletrônicos.

Saiba mais sobre essa apreensão e suas implicações no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: