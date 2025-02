PF e BPFRON realizam a prisão de mulher transportando maconha em ônibus

Momento MT |Do R7

Guaíra/PR. Nesta sexta-feira (7/2), policias federais, em ação integrada com Policiais Militares do BPFRON/PMPR, realizaram abordagem a um ônibus de linha intermunicipal com destino a cidade de Londrina/PR. Durante a fiscalização foi encontrado em posse de uma mulher de 40 anos aproximadamente 13 kg de substância análoga a maconha e 2 kg de substância análoga a skunk.

