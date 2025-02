Momento MT |Do R7

PF e BPFRON realizam apreensão de 200 kg de maconha Guaíra/PR. Nesta terça-feira (4/2), policias federais, em ação integrada com policiais militares do BPFRON/PMPR, durante patrulhamento...

Guaíra/PR. Nesta terça-feira (4/2), policias federais, em ação integrada com policiais militares do BPFRON/PMPR, durante patrulhamento pelas estradas vicinais do município de Guaíra, localizaram aproximadamente 200 kg de maconha que estava escondido em uma área de mata. Após buscas, nenhuma pessoa foi localizada.

