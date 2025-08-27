Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PF e BPFRON realizam apreensão de eletrônicos, cigarros paraguaios e anabolizantes em depósito de ilícitos

Guaíra/PR. Na madrugada desta terça-feira (26/8), policiais federais em ação integrada com policiais militares do BPFRON/PMPR, realizavam...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Guaíra/PR. Na madrugada desta terça-feira (26/8), policiais federais em ação integrada com policiais militares do BPFRON/PMPR, realizavam patrulhamento embarcado no Rio Paraná quando localizaram e apreenderam uma embarcação abandonada carregada com diversos volumes de cigarros eletrônicos, anabolizantes e dispositivos eletrônicos de origem paraguaia.

Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.