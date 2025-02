PF e BPFRON realizam apreensão de veículo carregado com cigarros na cidade de Guaíra/PR Guaíra/PR. Nesta sexta-feira (17/1), policiais federais, em ação integrada com policiais militares do BPFRON/PMPR, realizavam patrulhamento...

Guaíra/PR. Nesta sexta-feira (17/1), policiais federais, em ação integrada com policiais militares do BPFRON/PMPR, realizavam patrulhamento nas estradas rurais da cidade de Guaíra/PR, quando visualizaram um veículo transitando em alta velocidade. Diante dos fatos a equipe iniciou os procedimentos de abordagem, momento em que o veículo empreendeu fuga. Após acompanhamento tático por alguns quilômetros, o veículo foi encontrado ao abandono. Após buscas no interior do veículo, foram encontradas aproximadamente 25 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. No local nenhuma pessoa foi encontrada.

