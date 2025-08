PF e forças estaduais apreendem cigarros contrabandeados no Rio Paraná Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares apreenderam 11 caixas de cigarros ao abandono, durante patrulhamento na região...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares apreenderam 11 caixas de cigarros ao abandono, durante patrulhamento na região marginal do rio Paraná. Durante a madrugada desta terça-feira (5/8), os agentes se deslocaram até as proximidades de um porto clandestino, onde uma embarcação havia atracado. No local foi encontrada a carga, que seguiu para a Receita Federal para a correta destinação.

