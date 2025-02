PF e ICMBIO flagram ação de desmatamento em área de interesse do Parque Nacional do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e servidores do ICMBio realizaram uma operação conjunta, durante os dias 23 e 24/1, e flagraram...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e servidores do ICMBio realizaram uma operação conjunta, durante os dias 23 e 24/1, e flagraram a realização de desmatamento em área de proteção ambiental no município de Capanema. A equipe de fiscalização se deparou com um trator de esteira e uma retroescavadeira iniciando a retirada ilegal da vegetação nativa em uma área de amortecimento nas proximidades do Parque Nacional do Iguaçu, impedindo maior dano ambiental.

