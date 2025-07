PF e PC em ação conjunta apreendem cartões de vacinação falsos no Pará Belém/PA. No final da tarde de segunda-feira (21/7), uma equipe formada por policiais federais e civis encontraram, no interior de...

Belém/PA. No final da tarde de segunda-feira (21/7), uma equipe formada por policiais federais e civis encontraram, no interior de um veículo, 500 cartões de vacinação similares ao utilizados pela República do Suriname, país situado no nordeste da América do Sul que possui uma fronteira de aproximadamente 541km com o estado do Pará.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: