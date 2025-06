PF e PCPR apreendem embarcação com cigarros contrabandeados em Itaipulândia/PR Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e civis apreenderam, na manhã desta terça-feira (3/6), uma embarcação que transportava cigarros...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e civis apreenderam, na manhã desta terça-feira (3/6), uma embarcação que transportava cigarros estrangeiros contrabandeados no município de Itaipulândia, região do oeste paranaense. Os policiais patrulhavam o lago de Itaipu, quando identificaram uma travessia irregular de uma embarcação de fibra, em direção a margem brasileira, com volumes envoltos por sacos plásticos pretos. Ao se aproximar para abordar, os policiais encontraram a embarcação abandonada, na região rural de Itaipulândia, com 8 mil maços de cigarros em seu interior.

Para mais detalhes sobre essa apreensão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: