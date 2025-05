PF e PM apreendem 769 kg de entorpecentes abandonados na mata ciliar do rio Paraná Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e policiais militares apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (22/05), cerca de 769 kg de...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e policiais militares apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (22/05), cerca de 769 kg de maconha em uma trilha que acessa a margem do rio Paraná, durante patrulhamento nas áreas de portos clandestinos. A equipe policial se deslocava na mata ciliar, próximo ao leito do rio, quando perceberam movimentação de um grupo de indivíduos. Ao tentar se aproximar, os carregadores empreenderam fuga, abandonando diversos fardos de maconha, com peso aproximado de 769 kg de entorpecentes.

