PF e PM apreendem caixas de cigarros estrangeiros em Itaipulândia/PR

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam cerca de 100 caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados durante o patrulhamento nas áreas rurais do município de Itaipulândia, na noite de sexta-feira (7/2). Os policiais federais e do BPFron identificaram marcas de pneus próximo a uma trilha localizada no meio da mata ciliar, com acesso ao lago de Itaipu. Ao vistoriar o local foram encontradas cerca de 100 caixas de cigarros oriundos do Paraguai, empilhadas. Todo o material foi levado para a Receita Federal para a correta destinação.

Para mais detalhes sobre essa apreensão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: