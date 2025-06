PF e PM apreendem carga de drogas nas margens do rio Paraná Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam uma carga de maconha, trazida do Paraguai, na noite deste domingo (22/...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam uma carga de maconha, trazida do Paraguai, na noite deste domingo (22/6), durante patrulhamento nas áreas marginais do rio Paraná. Por volta das 22:30h, os policiais identificaram uma embarcação atracando. Uma equipe se deslocou para o local, com apoio da Polícia Civil, encontrando duas pessoas transportando 15 fardos de maconha pelas trilhas que dão acesso ao rio Paraná.

Para mais detalhes sobre essa apreensão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: