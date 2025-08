PF e PM apreendem carga de eletrônicos

Foz do Iguaçu/PR. Ação conjunta entre a PF e a PM resultou na apreensão, na noite de sexta-feira (1/8) de centenas de eletrônicos nas margens do Rio Paraná, em Foz do Iguaçu, após volumes serem descarregados no lado brasileiro por embarcação proveniente do Paraguai.

