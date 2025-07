PF e PM apreendem cigarros e pneus contrabandeados Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam cigarros e pneus estrangeiros contrabandeados do Paraguai na região próxima...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam cigarros e pneus estrangeiros contrabandeados do Paraguai na região próxima a aduana da Ponte Internacional da Amizade. Por volta das 4h desta terça-feira (8/7), os policiais localizaram um veículo carregado com cigarros estrangeiros. Na sequência, foram encontrados 35 pneus contrabandeados em dois outros pontos. Todo o material e o veículo foram levados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu para a destinação correta das mercadorias.

