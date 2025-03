PF e PM apreendem fardos de capulho nas margens do rio Paraná Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam dois fardos de capulho às margens do rio Paraná, na noite deste domingo...

Momento MT|Do R7 03/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share