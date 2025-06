PF e PM apreendem fardos de droga nas margens do rio Paraná Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares, em mais uma ação conjunta, apreenderam 232 quilos de substância entorpecente na noite... Momento MT|Do R7 20/06/2025 - 22h55 (Atualizado em 20/06/2025 - 22h55 ) twitter

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares, em mais uma ação conjunta, apreenderam 232 quilos de substância entorpecente na noite desta quinta-feira (19/06), após o descarregamento da carga de uma embarcação vinda do Paraguai. A equipe policial se deslocou até a região após identificar a atracação da embarcação na barranca do rio Paraná. Durante a varredura nas trilhas da mata, os fardos da droga foram localizados. Os indivíduos envolvidos na ação fugiram pela mata e não foram localizados.

