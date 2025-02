PF e PM apreendem meia tonelada de maconha no Lago de Itaipu Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, com apoio de policiais militares do BPFron, apreenderam uma embarcação que trazia cerca de meia...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, com apoio de policiais militares do BPFron, apreenderam uma embarcação que trazia cerca de meia tonelada de maconha, do Paraguai para o Brasil, na manhã desta segunda-feira (27/1), no município de Santa Helena, região oeste do estado do Paraná.

