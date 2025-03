PF e PM apreendem pneus contrabandeados no Rio Paraná Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (7/3), uma carga de pneus contrabandeados...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (7/3), uma carga de pneus contrabandeados do Paraguai, nas margens do rio Paraná. Após identificar uma embarcação atravessando o citado rio e atracando em uma área próxima da avenida Beira Rio, os policiais se deslocaram para o local encontrando 18 pneus de origem estrangeira abandonados em meio a mata. O material foi levado para a Receita Federal em Foz do Iguaçu para a correta destinação.

