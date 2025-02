PF e PM apreendem veículo com mais de 700 kg de maconha Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares, em ação conjunta de repressão ao tráfico internacional de drogas, localizaram um...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares, em ação conjunta de repressão ao tráfico internacional de drogas, localizaram um veículo sendo carregado com dezenas de fardos de maconha em seu interior, nas margens do lago de Itaipu, zona rural do município de Santa Helena/PR.

