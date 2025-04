PF e PM apreendem veículo com pneus contrabandeados em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. Na madrugada desta segunda-feira (7/4), policiais federais e militares apreenderam um veículo carregado com pneus...

Foz do Iguaçu/PR. Na madrugada desta segunda-feira (7/4), policiais federais e militares apreenderam um veículo carregado com pneus de caminhão contrabandeados do Paraguai, em Foz do Iguaçu/PR. Durante patrulhamento realizado nas proximidades do rio Paraná, a equipe policial visualizou um veículo com placas paraguaias em circulação. Ao notar a aproximação dos agentes, o condutor abandonou o automóvel e empreendeu fuga por uma área de mata, não sendo localizado. No interior do veículo foram encontrados seis pneus de caminhão, de origem estrangeira, sem documentação fiscal que comprovasse a regularidade da importação. O veículo e a carga foram encaminhados à Receita Federal para adoção das medidas administrativas cabíveis.

