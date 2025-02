PF e PM prendem motorista transportando cigarros eletrônicos contrabandeados Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e policiais militares prenderam um indivíduo com veículo carregado com cigarros eletrônicos contrabandeados...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e policiais militares prenderam um indivíduo com veículo carregado com cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai, na tarde desta quinta-feira, 27/2, nas proximidades da Ponte da Integração e do Marco das 3 Fronteiras, em Foz do Iguaçu.

