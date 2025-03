PF e PM/PR apreendem 666 quilos de drogas nas margens do Rio Paraná Foz do Iguaçu/PR. Uma ação conjunta entre policiais federais e militares resultou na apreensão de mais de 600 quilos de maconha encontrados...

Foz do Iguaçu/PR. Uma ação conjunta entre policiais federais e militares resultou na apreensão de mais de 600 quilos de maconha encontrados nas margens do rio Paraná, durante patrulhamento na madrugada deste sábado (22/3), em Foz do Iguaçu. Os policiais identificaram uma embarcação, fazendo a travessia do Paraguai para o Brasil, com vários indivíduos que foram deixados na margem enquanto o barco retornava. Logo em seguida, a mesma embarcação voltava para o Brasil com diversos fardos em seu interior, atracando em um porto clandestino para descarregar os volumes.

