PF e PMPR apreendem carregamento de baterias contrabandeadas no Rio Paraná.

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e policiais militares apreenderam, na madrugada deste sábado (18/1), um carregamento de bateria de lítio nas margens do rio Paraná, região central de Foz do Iguaçu. Equipe formada pela PF e BPFron identificaram uma embarcação, vinda do Paraguai, descarregar quatro volumes em um porto clandestino nas margens brasileiras. Ao chegarem no local, encontraram os volumes, escondidos na mata, com cerca de 2.880 baterias de lítio para aparelhos celulares. O material foi arrecadado e encaminhado para a Receita Federal.

