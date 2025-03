PF e PM/PR apreendem embarcação com cigarros contrabandeados em São Miguel do Iguaçu/PR Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam, na madrugada desta terça-feira (18/3), uma embarcação que realizava o... Momento MT|Do R7 18/03/2025 - 15h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h07 ) twitter

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam, na madrugada desta terça-feira (18/3), uma embarcação que realizava o transporte de caixas de cigarros estrangeiros, do Paraguai para o Brasil, após a tentativa de fuga na região do município de São Miguel do Iguaçu. Os policiais realizavam o patrulhamento do lago de Itaipu, quando avistaram uma embarcação fazendo a travessia com diversos volumes em seu interior. Ao perceber a aproximação da equipe policial para a realização da abordagem, o condutor fugiu até projetar o barco na margem do lago e fugir pela mata local. Os policiais encontraram o barco com 30 caixas de cigarros, de origem estrangeira, envoltos por sacos plásticos pretos, que foram levados para a Receita Federal em Foz do Iguaçu. Saiba mais sobre essa apreensão e suas implicações no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Secretaria de Cultura inicia período de rematrículas para Oficinas Culturais

