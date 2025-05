PF e PMPR apreendem veículo e uma carga de pneus contrabandeados em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam, nesta quinta-feira (15/5), um veículo e uma carga de pneus contrabandeados... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 14h25 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h25 ) twitter

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares apreenderam, nesta quinta-feira (15/5), um veículo e uma carga de pneus contrabandeados do Paraguai, na região da aduana da Ponte Internacional da Amizade. Os policiais identificaram uma movimentação de barcos atracando em um ponto nas margens do rio Paraná e se deslocaram para o local. Com a movimentação, a embarcação retornou para o Paraguai e os indivíduos que faziam o transporte fugiram pela mata ciliar. No local, foi encontrado um veículo e cerca de 30 pneus estrangeiros sem a devida documentação legal, que foram levados para a Receita Federal para a correta destinação dos materiais. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa apreensão! Leia Mais em Momento MT: Rafael Yonekubo toma posse na Câmara de Cuiabá no lugar de Chico 2000

