PF e PMPR interceptam embarcação que transportava produtos de contrabando e descaminho

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e militares conseguiram interceptar uma embarcação que realizava o transporte de produtos descaminhados e contrabandeados no rio Paraná, nesta quinta-feira (15/5), em Foz do Iguaçu. O condutor da embarcação, após ter transportado mercadorias estrangeiras para o lado brasileiro, percebeu a aproximação policial, e tentou fugir em direção ao Paraguai, mas foi interceptado logo em seguida pelos policiais. A embarcação não possuía identificação, registro e luzes de navegação, com condutor sem habilitação.

