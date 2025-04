PF e PM/PR prendem indivíduo com cigarros contrabandeados em Itaipulândia/PR Foz do Iguaçu/PR. Em uma ação integrada de repressão aos crimes transfronteiriços, policiais federais e militares prenderam um indivíduo...

Foz do Iguaçu/PR. Em uma ação integrada de repressão aos crimes transfronteiriços, policiais federais e militares prenderam um indivíduo com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, acondicionados em três veículos estacionados em uma trilha que dá acesso ao lago de Itaipu, no município de Itaipulândia, região do oeste paranaense.

