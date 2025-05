PF e Receita Federal realizam operação de repressão ao descaminho em Foz do Iguaçu

Momento MT |Do R7

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais e servidores da Receita Federal realizaram, na tarde desta quarta-feira (28/5), uma operação de repressão à prática do crime de descaminho na região próxima a aduana da Ponte Internacional da Amizade. Durante a fiscalização em um hotel no bairro da Vila Portes, foi encontrada grande quantidade de mercadorias estrangeiras sem nenhuma documentação fiscal, como vinhos, celulares, perfumes, eletrônicos em geral, dentre outros.

