PF extradita da Colômbia para o Brasil foragido procurado pela INTERPOL

Belo Horizonte/MG. Nesta quinta-feira (6/2), um brasileiro foragido da Justiça de Minas Gerais foi extraditado da Colômbia para o Brasil por policiais federais. O indivíduo foi incluído na Difusão Vermelha da INTERPOL em agosto de 2023, a pedido do juízo da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga, para cumprimento de prisão preventiva.

