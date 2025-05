PF, IBAMA, ICMBIO e PM deflagram operação de repressão aos crimes ambientais na fronteira com a Argentina Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, em ação conjunta com policiais militares e servidores do Ibama e ICMBio, deflagraram, nesta terça...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, em ação conjunta com policiais militares e servidores do Ibama e ICMBio, deflagraram, nesta terça (6/5) e quarta-feira (7/5), uma operação de repressão a crimes ambientais cometidos no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, na área de fronteira com a Argentina.

