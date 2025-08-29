PF investiga origem de droga e possíveis envolvidos em tráfico após queda de avião Redenção/PA. Um avião monomotor foi encontrado com 424 kg de cocaína, na madrugada desta sexta-feira (29/8), no município de Santana...

Redenção/PA. Um avião monomotor foi encontrado com 424 kg de cocaína, na madrugada desta sexta-feira (29/8), no município de Santana do Araguaia. Ele foi caiu em uma fazenda, após tentativa de pouso forçado. De acordo com testemunhas, os dois tripulantes, armados, fugiram após a queda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa investigação!

Leia Mais em Momento MT: