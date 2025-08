PF, PC E PM apreende 415kg de drogas com dois menores em Foz do Iguaçu/PR Foz do Iguaçu/PR. Policiais Federais, Civis e Militares apreenderam, na noite deste domingo (03/8), dois menores conduzindo um veículo...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais Federais, Civis e Militares apreenderam, na noite deste domingo (03/8), dois menores conduzindo um veículo com fardos de maconha nas proximidades do rio Paraná. Durante patrulhamento na avenida Beira Rio, um veículo, que saía de uma via de acesso a margem do rio, seguiu na contramão ao avistar a equipe policial. Com indícios de irregularidade, os policiais abordaram o veículo encontrando 22 fardos de maconha em seu interior.

