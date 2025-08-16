PF, PC e PM apreendem carga de cigarros contrabandeados em Itaipulândia/PR Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares apreenderam, nesta sexta-feira (15/8), centenas de caixas de cigarros contrabandeados...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares apreenderam, nesta sexta-feira (15/8), centenas de caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, no município de Itaipulândia/PR. A apreensão ocorreu durante patrulhamento pela região do lago de Itaipu, quando as equipes identificaram movimentação suspeita de embarcações. Nas buscas pela mata, foram encontradas aproximadamente 400 caixas de cigarros estrangeiros, que foram encaminhadas à Receita Federal em Foz do Iguaçu.

