PF, PC E PM apreendem carga de mercadorias contrabandeadas em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares conseguiram apreender, na madrugada desta quinta-feira (28/8), um carregamento de produtos contrabandeados, próxima ao Rio Paraná, com centenas de eletrônicos.

