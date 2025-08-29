PF, PC e PM apreendem mais de uma tonelada de drogas no Lago de Itaipu Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares realizaram uma apreensão de mais de à tonelada de entorpecentes, no final da...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares realizaram uma apreensão de mais de à tonelada de entorpecentes, no final da noite desta quarta-feira (27/8), no município de Santa Helena/PR. A equipe policial que realizavam patrulha embarcada no Lago de Itaipu, identificou embarcação atravessando o Lago de Itaipu, do Paraguai para o Brasil.

