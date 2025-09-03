PF, PC E PM apreendem mais de uma tonelada de maconha no lago de Itaipu Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares interceptaram mais uma embarcação carregada de entorpecentes, no lago de Itaipu...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares interceptaram mais uma embarcação carregada de entorpecentes, no lago de Itaipu, na noite desta terça-feira (2/9). Por volta das 21h30, uma equipe policial identificou um barco realizando a travessia em direção às margens brasileiras, em alta velocidade e sem a devida sinalização luminosa, com indícios de prática de crimes transfronteiriços.

