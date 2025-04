PF, PC e PM apreendem veículo com 745KG de drogas em Missal/PR

Foz do Iguaçu/PR. Na madrugada desta segunda-feira, 7 de abril, policiais federais, civis e militares, em mais uma ação integrada de combate aos crimes transfronteiriços, apreenderam um veículo carregado com fardos de maconha na zona rural do município de Missal/PR. Durante patrulhamento em uma via vicinal nas proximidades do lago de Itaipu, a equipe policial identificou um veículo com placas brasileiras transitando em atitude suspeita, aparentando transportar carga com peso excessivo.

