PF, PC e PM localizam depósito de pneus contrabandeados em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares localizaram um depósito de pneus contrabandeados, na noite de domingo (17/8...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares localizaram um depósito de pneus contrabandeados, na noite de domingo (17/8), às margens da rodovia BR 277, em Foz do Iguaçu. Os policiais identificaram um veículo saindo da região marginal do rio Paraná e se deslocando para a rodovia. Quando o automóvel parou, no anexo de um posto de combustível, foi abordado pelos policiais, onde foram encontrados 120 pneus contrabandeados em um depósito. O veículo e os pneus foram levados para a Receita Federal para as providências pertinentes.

Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: