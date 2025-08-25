PF, PC e PM prendem indivíduo transportando drogas em veículo em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares prenderam um condutor que transportava volumes de capulho em um veículo nas...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais federais, civis e militares prenderam um condutor que transportava volumes de capulho em um veículo nas proximidades do rio Paraná. Após identificar um barco saindo da margem paraguaia e atracando do lado brasileiro, uma equipe policial se deslocou para o local, encontrando um veículo que saía de uma via de acesso ao leito do rio. No veículo foram encontrados cerca de 109kg de capulho. O motorista tentou se evadir mais foi capturado.

