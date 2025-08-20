PF, PC e PM recuperam em Foz do Iguaçu veículo furtado Foz do Iguaçu/PR. Nesta terça-feira (19/08), Policiais federais, civis e militares recuperaram um veículo furtado durante patrulhamento...

Foz do Iguaçu/PR. Nesta terça-feira (19/08), Policiais federais, civis e militares recuperaram um veículo furtado durante patrulhamento na região próxima a aduana da Ponte Internacional da Amizade. Durante o patrulhamento, uma caminhonete foi abordada e, após vistoria, constatou-se divergência na numeração de chassi. Com a confirmação da identificação real do veículo, descobriu-se que se tratava de um veículo roubado em Capão Bonito/SP, que seria levado pelo condutor até o Paraguai. O condutor e a caminhonete foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Foz do Iguaçu para a formalização da ocorrência.

