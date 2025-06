PF, PM e Polícia Civil apreendem apreendem eletrônicos descaminhados em São Miguel do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. Uma ação conjunta entre a PF e as polícias civil e militar resultou na apreensão de mercadorias estrangeiras descaminhadas... Momento MT|Do R7 01/06/2025 - 22h37 (Atualizado em 01/06/2025 - 22h37 ) twitter

Foz do Iguaçu/PR. Uma ação conjunta entre a PF e as polícias civil e militar resultou na apreensão de mercadorias estrangeiras descaminhadas na zona rural do município de São Miguel do Iguaçu, região do oeste paranaense. A equipe policial realizava patrulhamento nas vias vicinais que dão acesso ao lago de Itaipu, quando avistaram uma embarcação atracando na margem e descarregando volumes de seu interior. Ao se aproximar, indivíduos e um veículo fugiram deixando para trás nove volumes contendo diversos aparelhos eletrônicos como celulares, tablets, notebooks, dentre outros. Buscas foram feitas mas nenhum dos envolvidos foi localizado. As mercadorias foram levadas para a Receita Federal. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF e ICMBio deflagram operação contra caça e pesca ilegal em unidade de conservação federal

